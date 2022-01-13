В Україні готуються відзначати Водохреще

Останнє різдвяне свято! 19-го січня тисячі людей підуть до водойм. Вважається, що освячена вода на Водохреще лікує тілесні й духовні хвороби. Що про це кажуть медики, а також де у Дніпрі облаштують місця для занурень – дивіться.

Вже незабаром дніпряни будуть святкувати водохреще традиційним для багатьох способом – зануренням в ополонку. Яких правил слід дотримуватися, щоб відзначити свято безпечно?

Усього в Дніпрі чотири локації, призначені для масового занурення в ополонку. Це – Монастирський острів, парк “Сагайдак”, Придніпровський парк та кар’єр на житловому масиві “Червоний камінь”.

На кожному об’єкті чергуватиме бригада служби з надзвичайних ситуацій. Також обіцяють пункти обігріву.

Медики кажуть, здоровим та підготовленим людям занурюватися в ополонку можна, якщо дотримуватися правил безпеки. Містян закликають бути обережними та поставитися до екстремальних традицій святкування Водохреща відповідально.

У Дніпрі 19 січня очікується хмарна погода, а температура повітря не опуститься нижче мінус 4. Обіцяють також дрібний сніг до самого вечора.