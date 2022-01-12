На житломасиві Покровський дорослі чоловіки побилися з підлітками

Скривавлене обличчя, чисельні травми та шоковий стан! На житломасиві Покровський у Дніпрі дорослі чоловіки, імовірно напідпитку, побилися з чотирма підлітками. Досить серйозно постраждав 16-річний хлопець. Справою вже зайнялась поліція. Через що трапився конфлікт і чи вдалось віднайти хуліганів — розповість Марко Ручка.

Сина Ольги звірські побили невідомі, коли той гуляв з друзями. Інцидент стався біля цієї крамниці на житломасиві Покровський.

Чому дорослі чоловіки напали на неповнолітніх — точно сказати не можна. Як переповідав потерпілий Артем, до них підійшли невідомі та вимагали повернути якийсь борг у 15 гривень. Про що йдеться – підлітки не зрозуміли, вислухали купу лайки та й самі за словом у кишеню не лізли. Врешті дебошири запшикали підлітків перцевим балончиком. Парубки кинулись тікати, й в цей час один із дорослих почав гамселити Артема.

Постраждалого хлопця шпиталізували в обласну лікарню, звідти перенаправили до Руднєва. Окрім чисельних ран, ще виявили перелам передньої стінки гайморової пазухи.

Матір постраждалого написала заяву до поліції, там відкрили кримінальне провадження. Оперативники намагаються встановити особи усіх учасників конфлікту.

Мати потерпілого хлопця також шукає свідків. Можливо конфлікт зафільмували відеореєстратори автівок, що були припарковані неподалік. Якщо ви можете з цим допомогти, зв’яжіться з Ольгою.