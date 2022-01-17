Мешканці Солоного стали заручниками аферистів

Заручники аферистів! У Солоному понад 10 років тому один з банків навішав на клієнтів неіснуючі кредити! Постраждалі звертались і в поліцію, і в прокуратуру та фіналу у скандальній справі не має й досі.А нещодавно людям повідомили, що через ці кредити списуватимуть гроші з пенсій та заробітних карт. Сьогодні мешканці Солоного вчергове зібрались на мітинг біля відділення поліції. Чи зможуть правоохоронці вжити заходів та що рекомендує юрист — дивіться.

У Солоному близько десятку людей мітингують біля відділення поліції, аби ті пришвидшили розслідування щодо банківської афери, історія якої затягнулась вже на понад 10 років.

Олександр один із декількох тисяч людей, на яких банк повісив липові кредити у 2008 році. Більшість громадян були клієнтами установи. Та про те, що на них без їх же відома завели позики — не знали. А коли все сплило, людям пообіцяли все анулювати. Далі установа збанкрутувала. Фонд гарантування вкладів розпродав її активи іншій фінансовій компанії. І зараз розпочалась третя хвиля, коли людям безперестанно телефонують колектори.

Кримінальній справі про аферу вже багато років. Поліція навіть викрила місцеву жительку, що вдалася до шахрайства. Та головна проблема не вирішилась.

Людям й досі погрожують колектори. Йдеться навіть про те, що в рахунок вигаданих боргів зніматимуть гроші з заробітних карт та пенсій. Претензії солончани висловили правоохоронцям, які зголосилися їх вислухати в черговий раз. Та поліція лише порадила людям написати колективний позов.

Юрист каже, що поліція зробила все, що можливо — розслідувала кримінальну справу щодо шахрайства. А от історія з липовими кредитами, це вже поле громадського провадження. Тож солончанам краще звернутися до суду.

Чому виникла плутанина при передачі активів, за формування яких відповідає державний фонд гарантій — має визначити суд. Також постраждалим радять звернутись до адвокатів, які допоможуть краще розібратися в ситуації.