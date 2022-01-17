У Самарі потонув чоловік

17.01.2022 18:33

У Павлоградському районі на річці Самара загинула людина. Надзвичайники з’ясували, що чоловік збирався перейти річку по кризі. Але йому вдалося подолати лише шість метрів, як лід  не витримав.

Теги: ,

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

11channel_dnipro

11 телеканал, Дніпро

Інші новини

Мешканці Солоного стали заручниками аферистів

17.01.2022 18:39

Багато батьків незадоволені новим шкільним меню

17.01.2022 18:29

У Дніпрі відкрилися пункти прийому ялинок

17.01.2022 18:24

Перша українська експедиція підкорила найвищу гору Антарктиди

17.01.2022 18:18

У Тернівці триває реконструкція ДЮСШ «Темп»

17.01.2022 18:11

З українським супутником “Січ 2-30” встановлено стійкий зв’язок

14.01.2022 18:37
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com