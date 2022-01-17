Новини У Самарі потонув чоловік 17.01.2022 18:33 У Павлоградському районі на річці Самара загинула людина. Надзвичайники з’ясували, що чоловік збирався перейти річку по кризі. Але йому вдалося подолати лише шість метрів, як лід не витримав. Теги: ДСНС, потонули рибалки Продовжити читання Уперед Багато батьків незадоволені новим шкільним менюНазад Мешканці Солоного стали заручниками аферистів Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro ❄️ Готуємось до Водохреща! ☕️ Друзі, доброго ранку та 🎄 11 канал вітає Вас з Новим 👗 Як виглядати вишукано та 🎁 УВАГА, ВИГРАВАЙ ПОДАРУНК Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини Мешканці Солоного стали заручниками аферистів 17.01.2022 18:39 Новини Багато батьків незадоволені новим шкільним меню 17.01.2022 18:29 Новини У Дніпрі відкрилися пункти прийому ялинок 17.01.2022 18:24 Новини Перша українська експедиція підкорила найвищу гору Антарктиди 17.01.2022 18:18 Новини У Тернівці триває реконструкція ДЮСШ «Темп» 17.01.2022 18:11 Новини З українським супутником “Січ 2-30” встановлено стійкий зв’язок 14.01.2022 18:37