Будинком по Сибірській, 160 не хоче опікуватися жодна обслуговуюча компанія

Газ обрізали, а квитанції за його доставку продовжують надходити. Вже майже рік мешканці будинку по вулиці Сибірській живуть в умовах “кам’яного століття” – без газу та майже без тепла. Мало того, будівлю не береться обслуговувати жодна компанія. Він взагалі ніде не значиться. Наша Олена Городецька вникала у цю комунальну драму.

Жителі будинку 160 по вулиці Сибірській рік тому викликали аварійну службу для усунення витоку газу. Замість ремонту, отримали повне відключення від газопостачання. І тепер залишилися з проблемою сам на сам.

У Дніпрогазі письмово повідомили, що для відновлення постачання потрібно скласти акт розмежування та обрати підрядника. А рахунки за доставлення газу, навіть коли його нема, все одно потрібно сплачувати.

Проблему відновлення газопостачання не можуть вирішити тому, що фактично будинок ніхто не утримує. Раніше він був відомчим, потім його передали на баланс міста.

У Жилсервісі-5, до якого перейшов будинок, наголошують, що “бути на балансі” – не означає “знаходиться на обслуговуванні”.

ОСББ створювати невигідно. Оселю не схотіла взяти жодна з обслуговуючих компаній. Бо будинок дуже занедбаний, живуть там переважно пенсіонери.

Незалежний юрист каже, що жителям доведеться чимало побігати по інстанціях. Ініціативна група звернулась до житлово-комунального господарства міськради. Там порекомендували шукати допомоги у департаменті соціальної політики.

Чи дійсно мешканцям 160-го будинку по вулиці Сибірській допоможуть розв’язати ситуацію? Наша редакція слідкує за розвитком подій.