Повернення історії. У Дніпрі презентували чергове видання з циклу “Символи міста”, яке вийшло у рамках програми охорони культурної спадщини. Книга присвячена будинку колишньої міської управи. Зараз там розташований коледж культури та мистецтва. Які таємниці вдалося розкрити авторам книги “Міський Будинок” – про це дивіться у сюжеті Ірини Каблоцької.

“Міський будинок” – це вже четверта книга невгамовних дніпровських істориків Валентини Лазебник та Валентина Старостіна. Дослідженням та пошуку місця розташування першої міської думи та магістрату вони присвятили багато років.

Книга невелика, але містить багато чого про архітектуру та місцеве самоврядування. Про те, як діяла міська Дума, про постаті, чия кар’єра була пов’язана з управлінням містом. Тут представлений рідкісний портрет першого міського голови Івана Шевельова. І ще багатьох людей, які робили історію міста.

Реконструкції первісного вигляду будинку також буде цікаво побачити на одній зі сторінок. З кінця 19 сторіччя по наш час будівля змінювалася як за призначенням, так і ззовні. Це також цікаве дослідження, кажуть автори книги. Останні 40 років в колишній міській управі розташований коледж культури та мистецтв.

Видання “Міський будинок” заповнить прогалини у вивченні не лише місцевої архітектури, а й історії самоврядування, вважають автори. Городяни зможуть отримати видання у туристичному центрі й скористатися книгою, як путівником.

Тож можна чекати продовження циклу “Символ міста”. Який ще будинок Дніпра уважно роздивлятимуться історики – побачимо невдовзі.