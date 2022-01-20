У Дніпрі подорожчали послуги Водоканалу

У платіжках – нова ціна. Від січня 2022 року українці сплачуватимуть більше за воду. Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, схвалила зміну тарифів для 45 водоканалів країни. Скільки ці послуги коштуватимуть дніпрянам та яка нова графа з’явиться у їхніх платіжках – дивіться у наступному сюжеті.

Тарифи на послуги централізованого водопостачання та водовідведення

18,16 грн (з ПДВ) за 1 м³ – централізоване водопостачання

13,20 грн (з ПДВ) за 1 м³ – централізоване водовідведення

Загальний розмір тарифу – 31,36 грн (з ПДВ) за 1 м³

З початку року дніпряни за водопостачання та водовідведення платитимуть 31,36 гривні за кубометр. Раніше ця сума була трохи більш як 25. Тобто вартість послуги зросла на 6 гривень.

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, схвалила зміну тарифів для 45 водоканалів. У кожного він – свій. Так, найбільше платитимуть споживачі запорізького облводоканалу – майже 55 гривень за куб без ПДВ, а найменше – у Вінниці – 21,35 без ПДВ

Крім того, у платіжках містян з’явиться ще одна графа – абонентська плата. Це сума, яку споживач сплачує підприємству за укладання договору, формування платіжок, рознесення квитанцій, обслуговування та заміну лічильників тощо. Дніпряни і раніше оплачували цю послугу, але вона була включена у тариф. Зараз НКРЕКП виокремила цей платіж.

Розмір цієї плати визначать індивідуально для кожного абонента. Розрахунки доволі складні: з формулами можна ознайомитися на сайті “Дніпроводоканалу”. Максимальний розмір абонентської плати становить 35,19 за кожну з послуг. Тобто сумарно за водопостачання та водовідведення абонентська плата може становити не більше ніж 70,40 грн на місяць.