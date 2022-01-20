В Україні різко здорожчав бензин та дизпаливо

Плюс півтори гривні за якихось два тижні! Експерти пов’язують це зі світовим стрибком цін на нафту. Варто очікувати здешевшання найближчим часом чи краще залити повний бак, поки бензин ще більше не додав у ціні? Наш Владислав Авдієнко розпитав експертів. Дивимось!

95-тий звичайний по майже 33, а преміум – по 36. Днями ціни на бензин в Україні добряче підскочили й тепер вони чи не найвищі за весь останній рік.

На деяких заправках сьогодні – ажіотаж. Автовласники шикуються у чергу, аби хоч якось зекономити. Раз на тиждень тут знижка – 2 гривні за кожен літр.

Експерти пояснюють: бензин здорожчав, бо у світі зросли ціни на нафту на понад 10%. Ще один фактор – стрибок курсу долару. Додають: наразі ціну на бензин стримує держрегулювання тарифів на паливо. Але довго так тривати не може. Прогнозують, вже незабаром ціну мають знову скоригувати.

І це зростання торкнеться не тільки автомобілістів, а й усіх українців, кажуть банкіри. Адже транспортна складова закладена в ціну усіх товарів та послуг.

Отож, якщо бажаєте трохи зекономити, краще заправитися просто сьогодні. До речі, переводити автомобілі на газ зараз експерти категорично не радять, адже дорожчатиме він так само як і бензин.

Наостанок експерти заспокоюють: шанси, що ціна бензину в найближчі місяці сягне відмітки 40 гривень за літр – мінімальні.