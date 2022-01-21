Село Кам‘яне кілька десятиліть немає централізованого водопостачання

Збирають дощову воду та закуповують тонами звичайну! Село Кам‘яне, яке знаходиться всього за 40 кілометрів від Дніпра, вже декілька десятиліть немає централізованого водопостачання. Фактично воно є, але, щоб набрати відро води, кран має бути відкритим щонайменше пів дня. Чому проблему стільки років не можуть розв’язати – дивіться далі.

Господиня Світлана показує та розповідає, як люди у селищі Кам’яне користуються централізованим водопостачанням.

У сусідів ситуація ще гірша, вода до них не доходить взагалі. Подружжя Іван і Людмила вже і свердловину пробивали, та звідти тече солона вода, від якої вся раковина у вапняку. А ще на подвір’ї встановили велику каністру, щоб збирати дощову воду. Люди чекають на зливу або снігопад як на манну небесну.

Без помпового пристрою тиск води у будинку буде мінімальний, тож родина Ніни вимушена пристосовуватися.

Обурені люди вже не перший місяць, а то і рік просять від районної та обласної влади допомоги. Жити без елементарних умов — вже не в змозі.

Місцеві ще чотири роки тому власним коштом міняли труби. Зараз вже готові скластися грошима, аби побудувати помпову станцію на усе селище. Та допомогти їм ніхто не хоче.

За відповідями ми приїхали до Солонянської селищної ради, яка має контролювати такі питання. Та конструктиву почули не дуже багато.

Відомо, що місцевий Водоканал вже почав розробляти проєкт та навіть шукати гроші на його втілення. А от коли будуть результати? Ми спрямували інформаційний запит до Дніпропетровської обласної ради. Й обов’язково повідомимо, як отримаємо відповідь.