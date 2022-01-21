В аеропорту влаштували акцію вшанування пам’яті оборонців донецького летовища

21.01.2022 19:05

“Вони вистояли! Бетон не витримав”. 20 січня виповнилася 7 річниця 242-денної героїчної оборони донецького аеропорту. Кожного року в аеропортах влаштовують всеукраїнську акцію вшанування пам’яті захисників України. Летовище «Дніпро» теж долучився до пам’ятних заходів.

Зазвичай тишу нашого аеропорту порушує тільки голос диспетчера. А сьогодні відвідувачі попали на виступ Військового оркестру Оперативного командування «Схід». У такий спосіб Дніпро долучився до всеукраїнської акції пам’яті захисників Донецького аеропорту. Партію віолончелі на запрошення військових виконала викладачка третьої музичної школи Вероніка Васильєва. Розповідає, для неї це було важливо і дуже відповідально.

Під час заходу пролунав сигнал «Шана» авторства Михайла Рябоконя. Музиканти також виконали твір «Мелодія» українського композитора Мирослава Скорика та інструментальну ліричну композицію “Сілензіо”- що у перекладі з італійської означає “Тиша”. Присутні слухали затамувавши подих.

Для військових вшанування пам’яті побратимів – важлива подія. Але не менш цінна для них і підтримка цивільного населення.

Вже другий рік поспіль до військового оркестру приєднуються автомобілісти. Вони вишикуються у символічну диспетчерську вежу, яка потім руйнується.

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