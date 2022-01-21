Автодром за 30 тисяч доларів і колесо огляду за 60 продають у парку Глоби

Автодром за 30 тисяч доларів і колесо огляду за 60! З парку Глоби почали розпродавати атракціони. Відповідні оголошення розмістили на популярному сайті. Що це означає? Адже останніми роками улюблена містянами зона відпочинку відверто занепадає. Хоча нещодавно й з’явилися відомості про грандіозну реконструкцію. Подробиці дізнавалася Софія Куценко.

Колись улюблене місце відпочинку дніпрян. Зараз – малолюдна територія у середмісті. Парк Глоби у Дніпрі занепадає на очах. А нещодавно тут почали продавати атракціони.

Три велетенських атракціони продають просто на сайті оголошень. Автодром, наприклад, віддають за 30 тисяч доларів. Та обіцяють, що окупиться він за 3 роки. Трохи дорожче обійдуться американські гірки та 25-метрове колесо огляду. За них просять по 60 тисяч. Цікаво, що дати об’яву про продаж власників атракціону спонукали плани реконструкції зони відпочинку.

Тобто продаж, кажуть власники, справа часу. Все залежить від дат реконструкції. Капітально відремонтувати парк пообіцяв президент України Володимир Зеленський. Фінансувати роботи планують як з державного, так і з міського бюджету. Як виглядатиме територія – наразі невідомо. Тривають передпроєктні роботи.

Коли саме візьмуться за ремонт та скільки він триватиме – у міськраді не кажуть. За найоптимістичнішими прогнозами – це буде середина, а то й кінець 2022. Дніпряни ж кажуть: парк Глоби – захаращений і дуже потребує капітального оновлення. Наразі парк працює у штатному режимі. Його життєдіяльність підтримують комунальники.

Цей парк – найстаріший у Дніпрі. Його заснували 1807 року на місці розкішних садів запорозького козака Лазаря Глоби. Він неодноразово змінював назви та вигляд, але завжди залишався зеленою перлиною міста.