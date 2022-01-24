На Дніпропетровщині 350 нових хворих на коронавірус

Відсьогодні у червоній зоні Івано-Франківщина. Ситуація стрімко погіршується і на Херсонщині. Там розгортають додаткові місця у стаціонарах. Нашій області індикатори поки дозволяють залишатись в жовтому рівні епіднебезпеки. Детальніше – далі в ковід-огляді.

Введення “червоної” зони на Івано-Франківщині має призупинити стрімке збільшення хворих, а також колапс у лікарнях, кажуть медики. Там на дистанційку відправили старших школярів. А в центральній міській лікарні вже розгорнули два додаткових відділення. На Дніпропетровщині нових інфікованих за добу 350.

Найбільш чітку ситуацію з коронавірусом можна побачити за показниками, що фіксують два останні тижня.

В цілому по Україні за минулу добу зафіксували майже 13 тисяч нових хворих на COVID. Цифра невелика, бо традиційно на вихідних менше звертається людей та працюють не всі лабораторії. Вже завтра кількість інфікованих може зрости в рази. Медики наголошують не зволікати з вакцинацією, в тому числі з бустерною.

І відсьогодні вакциновані українці віком від шістдесяти років можуть придбати ліки за програмою “єПідтримка”. Про це на своїй сторінці повідомило МОЗ. Зазначено, що при цьому препарат має бути зареєстрований у Державному реєстрі лікарських засобів. І не можна купувати біологічно активні добавки чи медичні прилади.