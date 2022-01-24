На вулицях Дніпра з’явилися нові смітники з підземними контейнерами 

Футуристичні й антивандальні! Одразу на декількох вулицях Дніпра з’явилися нові смітники із контейнерами під землею. Частина – марковані під роздільний збір сміття. Чи оцінили ідею дніпряни та в яку суму місту стали такі новинки. З’ясовували наші кореспонденти.

Ззовні – наче звичайний смітничок, а під землею – бак об’ємом у декілька кубічних метрів! Нещодавно на житломасиві Червоний Камінь встановили 3 контейнери, марковані під роздільний збір сміття – пластик та метал, папір й інші відходи. Місцеві – у захваті.

Розташували контейнери за кількасот метрів один від одного по вулиці Кондратюка. Але мешканці все одно намагаються сортувати відходи. У баці із пластиком – тільки пластик, у паперовому смітнику, скажемо так, папір присутній. Але радіти місцевим зарано – виявляється, усі ці баки призначені для збору загальних відходів. Сортувальні таблички – демонстраційні, і їх забув зняти підрядник. Помилку обіцяють виправити наступного тижня.

В міськраді пояснюють: в Дніпрі сортують сміття наразі тільки на звалищах. Контейнери роздільного збору заплановані на наступному етапі програми. Нові ж баки з’явилися не тільки на вулиці Кондратюка, а й у центрі міста.

Замість старих металевих та трохи новіших, але теж потріпаних життям пластикових, поряд з бульваром Кучеревського встановили нові – підземні сміттєві баки.

Тепер у дворі будинку буде чистіше, кажуть у мерії. Доступ до бака матимуть лише комунальники – його відкриватимуть спеціальним ключем. Відтак сміття не розноситимуть собаки та птахи, у відходах не порпатимуться безхатьки. На високому рівні й антивандальність: бак не можна викрасти або розтрощити.

Єдине – вартість таких підземних контейнерів – неймовірна.

Чиновники додають: такі ж баки розмістили на Набережній – навпроти готелю “Дніпро” та на вулиці Троїцькій.