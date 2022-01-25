На Набережній встановили камери фіксації швидкості

Щоб не ганяли. Камери фіксації швидкості встановили та активували у Дніпрі на Набережній. Вони автоматично визначатимуть перевищення швидкості автівок. Данні про порушення миттєво пересилатимуться до поліції. Проєкт пілотний, тож водіїв поки не штрафуватимуть. Коли завершиться випробування камер та в яких локаціях можуть ще з’явитися — дивіться.

Камери фіксації швидкості з’явились і у Дніпрі. Одну таку встановили на Набережній Перемоги. В поле зору потрапляють одразу чотири смуги руху. Вона автоматично виявляє автівки, які перевищили швидкісний ліміт. Цілий місяць камера працюватиме в тестовому режим. Тож поки що водіїв не штрафуватимуть

За випробувальний місяць визначать, чи залишати камеру фіксації швидкості саме тут. Взагалі у Дніпрі їх лише дві. На Набережній Перемоги та Заводський. Локації обирали за найбільшою концентрацією ДТП. Якщо ж проєкт буде успішним, подібні камери встановлять ще на 28 автошляхах міста.

За минулий рік у Дніпрі сталося 8 тисяч ДТП, з них приблизно половина саме через перевищення швидкості. Тож і поліція, і місцева влада сподіваються, що за допомогою такого обладнання кермувальники стануть більш відповідальними.

Вже у лютому поліцейські разом з представниками міськради відзвітують про статистику роботи цих камер. На їх закупку та встановлення з міського бюджету витратили майже мільйон вісімсот тисяч гривень.