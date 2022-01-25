Відсьогодні на дорогах України мали з’явитися “фантоми”

Це поліцейські автомобілі, що фіксуватимуть порушення швидкості на дорогах. Візуально вони не відрізняються від інших учасників руху. Можуть вимірювати параметри до півсотні машин одночасно. Як саме виглядають поліцейські автівки всередині та ззовні, та як, зокрема, влаштована система фіксації порушень – дивіться далі.

Автівки “фантоми” вже виїхали на українські дороги. Поки працюватимуть в Києві та Київській області. Згодом по всій країні. Відомо, що це автомобілі Шкода Кодіак. Всередині кожної машини встановлена спеціальна система контролю швидкості та зчитування номерних знаків. Машини “фантоми” також оснащені чотирма камерами.

Після фіксації, данні автоматично передаватимуть для подальшої обробки.

Всі “фантоми” не мають розпізнавальних знаків поліції. Хоча за кермом знаходяться справжні поліцейські в формі. Вони матимуть право зупиняти водіїв за грубі порушення, як то перетин подвійної суцільної смуги чи проїзд на червоне світло.

Поки на автошляхах працюватимуть чотири таких автомобілі, але до кінця року обіцяють закупити ще тридцять машин. Надалі розголошувати їхні марки не будуть.