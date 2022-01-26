Школа комунікацій відкрилась на базі Дніпропетровської політехніки

Як організувати захід на 10 тисяч учасників? Презентувати бренд так, щоб його запам’ятали на найбільшій міжнародній виставці в Арабських Еміратах? Як прогнозувати тренди майбутнього? Такому навчають у школі комунікацій, що відкрилась за підтримки промислової компанії ІНТЕРПАЙП на базі Дніпропетровської політехніки.

Заняття школи комунікацій проходять на базі Дніпровської Політехніки. Заплановано 19 лекцій, раз на тиждень, вівторками, з січня по травень.

Навчання безкоштовне, але на конкурсній основі. Зі ста претендентів відібрали двадцять п’ять найсильніших.

Студентка факультету дизайну ДНУ Єлизавета Хоменко з радістю згадує той момент, коли дізналась, що пройшла відбір.

Мета школи – підготувати фахівців-комунікаційників, які відповідатимуть вимогам великих сучасних компаній. Програма розрахована на студентів старшокурсників. Актуальність засвоєного матеріалу забезпечить попит на випускників надалі.

Викладачі школи – практики, які реалізували такі багатотисячні заходи як “Interpipe TechFest”, “Dnipro Gogol Fest”, “Interpipe Dnipro half marathon”, міські акції “Chystodyaka”, “Тиждень дорослого стажера”. На лекціях розповідають про тенденції ринку, інструменти, які використовували для реалізації проєктів, діляться власними інсайтами та факапами.

Одна з компаній, яка зацікавлена у навчанні молодих талантів, – промислова корпорація “Інтерпайп”.

Після закінчення курсу студенти отримають офіційний сертифікат та запрошення на стажування. Це перший в нашому місті освітній проєкт, оснований на потребах бізнесу, який вдало поєднує творчість та навчання.