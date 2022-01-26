В області за добу додалось понад 800 хворих на коронавірус

Понад 24 тисячі випадків COVID зафіксували в Україні сьогодні на ранок. Подібна ситуація в останнє була в середині листопада. Через спалах посилюють обмеження у Тернополі та Львівській області. Йде на два тижні карантину Верховна Рада. На Дніпропетровщині за минулу добу додалось понад 800 хворих на коронавірус. В госпітальних базах зайнята чверть ліжок. Медики вже найближчим часом очікують до півсотні тисяч інфікованих на добу.

Через спалах коронавірусу Міністерство освіти та науки рекомендувало ввести для учнів 5-11 класів дистанційне навчання. Певна частина дніпровських шкіл так і зробила. Але молодші класи та дитсадки продовжують працювати.