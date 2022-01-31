У Дніпрі попрощалися з нацгвардійцями, що загинули під час стрілянини на “Південмаші”

Оркестр, почесна варта та море квітів! У суботу в Дніпрі попрощалися з нацгвардійцями, що загинули під час стрілянини на Південмаші. Провести їх в останню путь прийшли декілька сотень солдатів та працівників заводу. Спогади друзів та колег загиблих – далі в сюжеті.

Площа поряд із Палацом культури Машинобудівників заповнена нацгвардійцями, що прийшли провести в останню путь своїх товаришів по службі. Двоє загиблих – з Херсонщини, двоє – з Дніпра. Серед них Олександр Буганов. Чоловік пройшов АТО, вижив в Іловайському котлі, 4 місяці був у полоні. Після звільнення вступив до Академії Нацгвардії, став офіцером відділення по роботі з особовим складом. Колишні товариші згадують його як доброго та справедливого командира.

Євген з Олександром прослужив в одній роті 2 роки. У те, що Артемія Рябчука могли зацькувати, не вірить.

Ще одна жертва стрільця – працівниця воєнізованої охорони Південмашу 35-річна Віра Лебідинець. Вона віддалі заводу 13 років. Там її згадують найтеплішими словами.

Саме Віра у ту ніч чергувала на центральній прохідній. І коли стрілець з автоматом, тікаючи з місця злочину, наказав відчинити двері, вона цього не зробила. Виконавши обов’язок – на жаль, віддала життя.

У Віри залишилася 11-річна дочка. Наразі працівники Південмашу шукають способи виплатити компенсацію її сім’ї – звернулися до міськради, облдержадміністрації, а також народних депутатів.