Водії скаржаться на небезпечну ділянку навпроти гуртожитку Політехніки

Шмат дороги по Дмитра Яворницького під загрозою провалу! Так вважають водії, які скаржаться на небезпечну ділянку – мовляв, це може спричинити серйозну аварію. Мова про частину проспекту навпроти гуртожитку Політехніки. Нагадаємо, у 2019-му будівля пішла тріщинами і її визнали аварійною. Чи є ризик, що тепер просідає проспект? Як коментують ситуацію в міськраді й чи є шлях розв’язання проблеми — дивіться далі.

Аварійна ділянка дороги на проспекті Дмитра Яворницького досягла вже чималих розмірів. Помітно, що цей шматок дороги вже провалюється і його неодноразово намагалися засипати асфальтом. Та очевидно, такий ямковий ремонт довго не протримається.

Потрапити у яму ризикують усі кермувальники, хто рухається в крайній лівій смузі. Інші ж, за можливості, ювелірно об’їжджають. Щодо самого провалля, то кермувальники зауважують наскільки воно може бути небезпечним.

Ділянка утворилася саме навпроти гуртожитку Політехнічного університету. Ще у 2019 році фундамент будівлі почав провалюватися. Тоді студентів терміново відселили, а приміщення визнали аварійним. Експертиза визначила – ґрунт просів через потужні опади. Та тепер виникає питання – чи не підмиває й центральний проспект?

Представники міськради переконані – яма не несе загрози для автомобілістів. Щодо причин її утворення – коментують так.

Та запевняють, що яма на проспекті ніяк не пов’язана з просіданням гуртожитку Політехніки. Втім, з’ясувалось, у будівлі ще з квітня 20-го року триває реконструкція. Фінансує її метробудівна компанія LIMAK. Вона спрямувала на відновлення приміщень Політехніки 15 мільйонів гривень.

Ремонту гуртожитку сподіваються завершити у цьому році, а дорогу полагодять планово, після зими — розпочнуть десь у квітні.