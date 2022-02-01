У Дніпрі відкрили оновлене приймальне відділення лікарні швидкої допомоги

Капітальний ремонт будівлі профінансував Світовий банк. А от сучасне обладнання придбали коштом бюджету міста. Медзаклад проінспектував мер Борис Філатов.

Вперше за понад півстоліття існування лікарні швидкої, вона отримала масштабну реконструкцію. У 2018 році розпочався ремонт першого поверху терапевтичного відділення, а сьогодні – оновлений медзаклад вже приймає пацієнтів.

У будівлі повністю перепланували терапевтичне відділення: замінили покрівлю та вікна, утеплили фасад. В оновлених приміщеннях тепер працює сучасне діагностичне обладнання – томографи, рентген-апарати та інші пристрої для обстеження пацієнтів.

Мер Дніпра Борис Філатов каже – ремонтом задоволений, проте це – тільки початок компанії оновлення медзакладів. Ремонтом відділення задоволені і перші відвідувачі лікарні.

Реконструкцію лікарні швидкої допомоги профінансовано спільним коштом: майже 86 мільйонів виділив Світовий банк. Ще 18, на які закупили обладнання, витратили з бюджету Дніпра.