У селищі Партизанське вже  рік не працює жодна аптека

01.02.2022 19:05

За знеболювальним їздять за 30 кілометрів! У селищі Партизанське вже майже рік не працює аптека. Місцевий підприємець зачинив її через збитковість. І з того часу жоден бізнесмен не схотів поновити справу. Жителі Партизанського вимушені закуповуватися ліками у Дніпрі або ж шукати їх по найближчих селах. Чи є вихід із ситуації — дивіться далі.

Мова йде про цю аптеку, яка вже понад рік зачинена. Оскільки не рентабельна. Відповідно усе Партизанське, а це понад півтори тисячі людей, не мають можливості придбати навіть елементарні ліки.

Єдиний варіант придбати ліки — їхати за 30 кілометрів до Дніпра або ж купувати медикаменти в інших селищах. Ось Любов Миколаївна розповідає, коли вона захворіла пошук ліків постав справжніми тортурами.

В такій ситуації опинились усі мешканці Партизанського, особливо ті, кому їхати до обласного центру – то ціла справа. Колись при місцевій амбулаторії був аптечний пункт, але і його вже багато років немає.

Приміщення зачиненої аптеки пропонували місцевому бізнесу цілий рік. Провели навіть три відкритих аукціони, втім ніхто не зацікавився. Про це нам розповіли представники Слобожанської сільради, до яких відноситься Партизанське.

І врешті у Партизанському вирішили відновити торгівлю лікарськими засобами на базі амбулаторії.

Виділення дотації з бюджету невдовзі розглянуть на сесії Слобожанської сільради. Вірогідно, вже у березні у Партизанському можна буде придбати медикаменти.

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