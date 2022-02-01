У філармонії відкрили нову виставку картин

Філармонія великого міста. У найпопулярнішому культурному закладі Дніпра триває програма “Антологія музики”. Цікавим доповненням до концертів стала нова виставка картин, що розгорнулася на першому поверсі. Про гармонію живопису і музики – розповість Ірина Каблоцька.

Виставка картин у холі філармонії – це вже традиція. Експозиція постійно змінюється. Зараз тут представлені твори київської художниці Тамари Гержан. З циклу “Закликання лелеки”.

Тамара працює реставраторкою в Національному художньому музеї в Києві. Дуже полюбляє повертати картинам життя. В авторських творах відображує свої почуття й визнається в любові людям. Свого батька вона малювала кілька разів.

Цілком природно ця виставка вписалася у життя Дніпропетровської філармонії. Живописні твори наче настроюють на сприйняття музики.

Каже художній керівник та диригент симфонічного оркестру. Айдар Торибаєв автор програми “Антологія музики”. Щомісяця оркестр влаштовує кілька великих різноманітних концертів із запрошеними солістами.

Попри обставини й карантини, оркестр намагається виконувати програми, які були заплановані ще улітку 2021-го. Цього разу зі сцени звучала музика Йозефа Гайдна й Арама Хачатуряна.

Відома картина на афіші концерту використана недарма. Це натяк на назву одного з музичних творів й на те, що мистецтва завжди існують поряд.