Медики, що отримали нові квартири на День міста, обживають свої оселі
Вже завезли речі, техніку та меблі! Медики, що отримали нові квартири на День міста, активно обживають свої оселі. Нагадаємо, ключі вручили 29 працівникам ковідних відділень лікарень Дніпра. Перші враження новоселів – далі в сюжеті наших кореспондентів.
Микола Гончаренко – лікар-анестезіолог 4-ї міської лікарні – показує свою нову оселю: 2 кімнати, кухня та санвузол із гарним ремонтом. Сантехніку та частину побутової техніки також встановили міським коштом. Згадує, на момент вручення ключів пропрацював у ковід-зоні понад 1500 годин.
Чоловік з Кіровоградщини. Власного житла в Дніпрі не мав 9 років. Каже, такий цінний подарунок від міста – гідна мотивація й надалі залишатися у професії.
Поверхом вище квартиру отримала колега Миколи – Кетіно. Дівчина з Криму. 2015-го перевелася до дніпровської медакадемії, через 3 роки стала до роботи в четвертій лікарні. Каже, за цей час змінила з десяток зйомних квартир та гуртожитків.
Одним з головних критеріїв для отримання житла був час, проведений із хворими на коронавірус. Кетіно згадує: було важко і фізично й морально.
На День міста квартири отримали 29 медиків. Оселилися у колишньому гуртожитку “Будинок прокатника”, який понад півстоліття був занедбаний. Його взяли на баланс міста декілька років тому, відреставрували фасад, покрівлю, вікна та комунікації. Мер Борис Філатов пообіцяв – житло “під ключ” медики, вчителі та воїни АТО отримуватимуть і надалі.