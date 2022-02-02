Медики, що отримали нові квартири на День міста, обживають свої оселі

02.02.2022 18:54

Вже завезли речі, техніку та меблі! Медики, що отримали нові квартири на День міста, активно обживають свої оселі. Нагадаємо, ключі вручили 29 працівникам ковідних відділень лікарень Дніпра. Перші враження новоселів – далі в сюжеті наших кореспондентів.

Микола Гончаренко – лікар-анестезіолог 4-ї міської лікарні – показує свою нову оселю: 2 кімнати, кухня та санвузол із гарним ремонтом. Сантехніку та частину побутової техніки також встановили міським коштом. Згадує, на момент вручення ключів пропрацював у ковід-зоні понад 1500 годин.

Чоловік з Кіровоградщини. Власного житла в Дніпрі не мав 9 років. Каже, такий цінний подарунок від міста – гідна мотивація й надалі залишатися у професії.

Поверхом вище квартиру отримала колега Миколи – Кетіно. Дівчина з Криму. 2015-го перевелася до дніпровської медакадемії, через 3 роки стала до роботи в четвертій лікарні. Каже, за цей час змінила з десяток зйомних квартир та гуртожитків.

Одним з головних критеріїв для отримання житла був час, проведений із хворими на коронавірус. Кетіно згадує: було важко і фізично й морально.

На День міста квартири отримали 29 медиків. Оселилися у колишньому гуртожитку “Будинок прокатника”, який понад півстоліття був занедбаний. Його взяли на баланс міста декілька років тому, відреставрували фасад, покрівлю, вікна та комунікації. Мер Борис Філатов пообіцяв – житло “під ключ” медики, вчителі та воїни АТО отримуватимуть і надалі.

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