У майстернях  електротранспорту капітально оновлюють вагони

Демонтують застарілі деталі й чи не наново збирають корпус. У майстернях Дніпровського електротранспорту капітально оновлюють рухомий склад. Тут одночасно ремонтують як трамваї, так і тролейбуси. У двох великих цехах над оновленням працюють дві сотні робітників. У майстерні побувала наша Софія Куценко.

Важко повірити, що донедавна вагон перевозив пасажирів. Зараз від нього залишився лише каркас. Зношений метал зрізали й тепер замінюють проіржавілі балки та деталі конструкції. Це перший етап капітального ремонту. Далі – вагон збиратимуть наново.

А ось цей трамвай на фінальній стадії ремонту. Зараз його готують до фарбування – наносять шпаклювання. Одночасно тривають і слюсарні роботи.

Одночасно у майстерні Дніпровського електротранспорту ремонтують шість трамваїв та два тролейбуси. Оновлення кожного вагону займає близько двадцяти робочих днів.

Загалом у Дніпрі чотириста сорок одиниць електротранспорту. Кожен трамвай і тролейбус в середньому за рік пробігає понад сорок тисяч кілометрів. Для підтримання задовільного стану, капітальні ремонти рухомого складу проводять раз на чотири-п’ять років.

Вагоноремонтні майстерні мають сучасне обладнання, за допомогою якого виконують складні роботи. Сюди на капітальне оновлення відправляють рухомий склад з деяких населених пунктів області та сусідніх регіонів. Ремонтують тут і транспорт з Києва.