На 11 телеканалі стартує новий проєкт “Матемаша”

Підготуватись до зовнішнього незалежного тестування з математики відтепер можна цікаво, творчо і продуктивно. 11 телеканал у цьому допоможе. У нас стартує новий проєкт “Матемаша”, який стане у нагоді випускникам, старшокласникам та усім, хто любить точні науки. Ведуча – Марія Драмарецька переможниця обласного конкурсу “Вчитель року”.

Раз та тиждень Марія Драмарецька приїздить до студії 11 телеканалу з Кривого Рогу, аби відпрацювати зі старшокласниками важливі теми з математики у проєкті “Матемаша”.

Марія впевнена, що людей, які не можуть навчитися математики, – не існує. Просто комусь на цю науку потрібно більше часу.

Саме вчитель змінив ставлення Марії до математики. А тепер вона сама викладає, на перший погляд, складні формули у цікавій, доступній формі. До речі, про форму – 11 телеканал для графічного оформлення проєкту звернувся до сучасних графіті творців у Франції.

Для людей з питливим розумом карантин не стане на заваді підготовки до ЗНО. Зокрема 11 телеканал готовий активно допомагати у вивченні математики разом з проєктом “Матемаша”.

І ви заходьте на наш ютюб канал, підписуйтесь, відвідуйте онлайн уроки. Це справді круто і корисно.