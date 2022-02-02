У Дніпрі представили автомобіль для стерилізації тварин

Стерилізувати собак у приватному секторі. Це завдання у Дніпрі вирішили розв’язати за допомогою спеціального автомобіля. Центр «на колесах» створили на замовлення КП «Зооконтроль». Він обладнаний усім необхідним для автономної роботи на виїзді. Стерилізувати собак будуть лапароскопічним методом, який мінімально шкодитиме тварині. Наша Юлія Кочет знає більше.

Це новий автомобіль для виїзної біостерилізації собак – безпритульних та хатніх, які проживають в приватному секторі. Автівка перша із такою комплектацією не лише в Україні, а і Європі. Всередині німецьке та італійське обладнання для якісної та безпечної стерилізації тварин. Усе найвищої якості. Вартість комплексу – три с половиною мільйони гривень.

У стерилізаційному центрі «на колесах» надаватимуть повний комплекс послуг: стерилізація, чипування, реєстрація собак (якщо вона має хазяїна), також робитимуть щеплення від сказу. Чотирилапих після маніпуляцій буквально за годину повертатимуть господарям. Приблизно 70 відсотків безпритульних собак та котів у нашому місті – це викинутий приплід домашніх улюбленців з приватного сектора. Тому стерилізація дозволить значно зменшити кількість безпритульних тварин.

Центр «на колесах» зможе стерилізувати до 20 собак на день. Послуга буде абсолютно безкоштовною для мешканців Дніпра. Працювати автівка розпочне в середині лютого. На сайті міськради опублікують графік виїздів по районах. Й тоді мешканці зможуть залишити заявки на стерилізацію домашнього улюбленця.