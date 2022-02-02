Зоозахисники розповіли як правильно підгодовувати птахів взимку 

02.02.2022 18:35

Як правильно годувати птахів? Не всі містяни в курсі цієї науки, тож часто взимку підгодовують пернатих хлібом. А у парку Глоби, де мешкає велика родина качок, – це просто традиція – прийти до озера з паляницею. Що зовсім невірно – твердять зоозахисники. Сьогодні вони розкрили усі таємниці пташиної дієтології та навіть роздали годувальникам правильний корм.

Качки з парку Глоби нарешті почнуть харчуватися правильно – сьогодні тут розповідали, чим та як треба годувати птахів. Акцію влаштували спільними зусиллями міської влади та волонтерів.

Найголовніше – не давати птахам хліб. Таблички з такою інформацією встановлені у парку давно. Проте далеко не всі містяни, що годують пернатих, знають про базові правила.

Теорія – це важливо, проте саме час використати знання на практиці. Акція викликала справжній ажіотаж. До годування птахів долучилися ентузіасти абсолютно різного віку.

Організатори заходу кажуть – мріють про те, щоб правильний корм можна було придбати на території парку. Сподіваються – акція приверне увагу підприємців, які зможуть втілити цю мрію в життя.

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