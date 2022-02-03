Готель «Парус» повернули у власність міста

03.02.2022 19:01

Доля багатостраждального готелю «Парус» нарешті вирішена. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав міський голова Дніпра Борис Філатов. Після тривалої судової тяганини, Верховний Суд України остаточно повернув недобудову територіальній громаді. Тепер хмарочос планують знести, а територію кардинально облаштувати.

Нагадаємо, “Парус” має 32 поверхи. Його почали зводити ще у 1975 році як новий символ міста. Але вже з самого початку роботи були недофінансовані. А згодом готель перетворився на найвідоміший довгобуд Дніпра.

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