Готель «Парус» повернули у власність міста

Доля багатостраждального готелю «Парус» нарешті вирішена. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав міський голова Дніпра Борис Філатов. Після тривалої судової тяганини, Верховний Суд України остаточно повернув недобудову територіальній громаді. Тепер хмарочос планують знести, а територію кардинально облаштувати.

Нагадаємо, “Парус” має 32 поверхи. Його почали зводити ще у 1975 році як новий символ міста. Але вже з самого початку роботи були недофінансовані. А згодом готель перетворився на найвідоміший довгобуд Дніпра.