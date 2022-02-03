У будинках по Мануйлівському проспекту вибиває світло по декілька разів на день

І така нестабільність з електрикою триває вже понад місяць. З цим вимушені миритися жителі будинків по Мануйлівському проспекту у Дніпрі. Через стрибки напруги виходить з ладу техніка та й загроза виникнення пожежі — щоденна! Люди й аварійку викликали, й в енергетичну компанію звертались – та результатів жодних. Подробиці — далі.

72 оселі цього багатоквартирного будинку вже цілий місяць страждають від перепадів напруги, внаслідок чого вимикається світло по декілька разів на день.

Пішов вже другий місяць, як у 9-поверхівці на Мануйлівському проспекті нестабільна електроенергія. Чи не кожен тут встановлює спеціальні прилади, які вимірюють напругу і попереджають про її стрибки. Все, аби хоч якось вберегти домашню техніку, яка у кожній квартирі – на десятки тисяч гривень.

Через стрибки напруги у пані Людмили вже постраждав телевізор, на щастя, його вдалось відремонтувати. Наступним згорів програвач. Тепер жінка постійно виключає усі прилади з розеток. Домашня техніка тут зіпсувалась чи не в кожній оселі.

У внутрішньобудинковій мережі жителі впевнені – з нею все гаразд, бо нещодавно її усю замінили. Втім підозрюють, що помилки могли припуститися ремонтники, коли щось лагодили після аварії.

Яка б там причина не була, електрика працює з перебоями й в сусідньому будинку.

В ДТЕК нам повідомили, що ремонтна бригада виявила пошкодження підземного електрокабелю. Кажуть, мабуть, він застарілий. І визнають, що його потрібно замінити. Аби на цей час не залишити людей без світла взагалі, живлення забезпечили від силового кабелю.

“Дніпровські електромережі додатково проведуть низку заходів, спрямованих на стабілізацію роботи кабельної лінії для підвищення якості напруги, які заплановані на 04.02.22.”

Якщо ремонт кабелю не допоможе, його замінять повністю. Додали — на час капітальних робіт електропостачання будинку забезпечать через додаткову повітряну лінію.