Школярі Дніпра знову пішли на дистанційку

Майже 500 дніпровських вчителів наразі занедужали на ковід. Діти теж масово хворіють. У зв’язку зі стрімким поширенням коронавірусу, школи в місті перевели у дистанційний режим. Онлайн-уроки організували для учнів середніх та старших класів. Молодша школа, поки що, працює у звичному режимі. Про нову хвилю дистанційки розповість Софія Куценко.

Відсьогодні школи Дніпра переходять на дистанційне навчання. Онлайн уроки, зокрема, впровадили для учнів з 5 по 11 класи. Молодша школа поки що навчається у звичному режимі. Обмеження триватимуть щонайменше тиждень.

Однак окремі молодші класи, де більшість дітей хворіє, все ж закривають. Першокласниця Маргарита, наприклад, навчається вдома вже тиждень. Каже: хоча і сумує за друзями, однак уроки вдома робити цікавіше та зручніше.

А от 4-й клас, в якому навчається Вікторія, ще тримається. Діти відвідують школу, утім неповним складом. Віка ж сидить вдома, бо тільки перехворіла. Аби не відставати від однокласників, програму опановує самостійно.

Разом із дівчатами вдома і мама. Саме вона організовує дистанційне навчання та дозвілля дітей. Пані Анна зізнається: поєднувати все це доволі складно. Тому розробила дітям чіткий графік: зранку – уроки, після обіду – вільний час.

В управлінні освіти щодня фіксують погіршення епідеміологічної ситуації в школах. На сьогодні ковідом хворіють майже 500 вчителів та півтори тисячі учнів. Тож в мерії не виключають ймовірність дистанційного навчання і для початкових класів.

Через велику кількість хворих, окремі класи та навіть 4 школи у повному складі довелося відправити на карантин. Не йдеться навіть про дистанційку.

Не всі діти вдома під наглядом дорослих. Більшість школярів залишаються в оселях самі. І тут вже слід згадати про безпеку їхнього життя. Представники екстрених служб радять обговорити цю тему у родинах.

Правоохоронці, своєю чергою, нагадують батькам про їхню відповідальність за вчинки дітей.

Поки що дистанційне навчання триватиме до 9 лютого включно. Утім вірогідність, що його подовжать, наразі не відкидають.