На Червоному Камені на жінку напали двоє псів бійцівської породи

Відбивалася від двох пітбулів! На Червоному Камені на жінку з маленькою собачкою напали двоє псів бійцівської породи без намордників. Власниця захищала улюбленицю, як могла: припала додолу й закрила тваринку руками. Поки двоє агресивних псів клацали зубами біля обличчя перехожої, їхній хазяїн намагався відігнати пітбулів стусанами.

Постраждала вже звернулася до правоохоронців. На 42-річного власника бійцівських собак склали адмінпротокол за порушення правил утримання хатніх тварин. Йому загрожує штраф.