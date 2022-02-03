На Червоному Камені на жінку напали двоє псів бійцівської породи

03.02.2022 19:14

Відбивалася від двох пітбулів! На Червоному Камені на жінку з маленькою собачкою напали двоє псів бійцівської породи без намордників. Власниця захищала улюбленицю, як могла: припала додолу й закрила тваринку руками. Поки двоє агресивних псів клацали зубами біля обличчя перехожої, їхній хазяїн намагався відігнати пітбулів стусанами.

Постраждала вже звернулася до правоохоронців. На 42-річного власника бійцівських собак склали адмінпротокол за порушення правил утримання хатніх тварин. Йому загрожує штраф.

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