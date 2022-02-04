Артемій Рябчук відмовився від усіх  свідчень

04.02.2022 19:01

Артемій Рябчук – нацгвардієць, що влаштував розстріл на “Південмаші”, – відмовився від усіх своїх свідчень, бо начебто дав їх під психологічним тиском. Фото відповідної заяви з’явилося у дніпровських телеграм-каналах. Також у документі йдеться, що підозрюваний визнає єдиними своїми захисниками нових приватних адвокатів. Усі наступні слідчі дії він погоджується проводити тільки в їхній присутності.

Також адвокат затриманого солдата-строковика повідомив, що вважає свого клієнта потерпілим. Йдеться про порушення правил відносин між військовослужбовцями та перевищення повноважень його командирами.

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