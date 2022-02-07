З розмахом відсвяткували китайський новий рік у Дніпрі

За два дні на вулиці Барикадній, де влаштували чайна-таун, можна було побачити міфічних драконів, загадати бажання під мандариновим деревом, скуштувати екзотичні страви, а також спробувати себе у каліграфії. Які китайські традиції вразили дніпрян найбільше – розповість Поліна Паламарчук.

Вважається, що гучні звуки та агресивний танець відганяють злого духа Нянь, який за легендою приходить у перший день Нового року, щоб пожирати худобу, зерно та припаси, а іноді й сільських мешканців, особливо дітей.

Жоден китайський новий рік не проходить без китайського червоного дракона – то особлива данина стародавнім звичаям Піднебесної. Для свята його зробили величезним: 12-метровий яскравий дракон танцював під традиційну музику та звуки барабану.

Подія, на яку очікували усі гості, помпезне фаєр-шоу. Майстри у яскравих костюмах віртуозно виконували небезпечні рухи та з кожною хвилиною привертали увагу сотні людей.

А з самого ранку в імпровізованому чайна-тауні на Барикадній містян знайомили з традиційними бойовими мистецтвами. Початківці та справжні майстри влаштували показові виступи з традиційною зброєю та без неї.

А поруч – майстер-класи з уданського цигун. Методика містить дихальні вправи й медитацію. Спробувати щось нове захотіли не лише дорослі.

Аби поринути в атмосферу Китаю гастрономічно, десятки фудкортів готували традиційні страви: локшину та рис за особливими рецептами. Дивували гострими личинками жуків, яких смажили у фритюрі. Поціновувачі китайської кухні залишились задоволеними.

Лі – студент, який нещодавно приїхав навчатися до Дніпра. Він згадує: з самого дитинства любив це свято за яскравість, гучні танці та смачні страви.

Катерина мріяла потрапити до Китаю давно, тому дуже рада що може поринути в атмосферу просто зараз, знаходячись вдома.

Тетяна 5 років святкувала Новий рік у Китаї, коли працювала там вчителькою англійської. Зараз щаслива, що може відсвяткувати вдома, але з тією особливою атмосферою.

Організатори свята по крихтах збирали автентичну культуру Китаю, шукали майстрів бойових мистецтв, живопису.

У Китаї Новий рік відзначають щонайменше 15 днів. У свята заведено ходити в гості та обмінюватися парними предметами. Наприклад, можна подарувати два мандарини.