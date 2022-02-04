Учасника військової групи “Евакуація 200” посмертно нагородили орденом

В Дніпровському Музеї АТО посмертно нагородили орденом “За мужність” молодшого сержанта Геннадія Писаренка. Він був учасником військової групи “Евакуація 200”, яка займається дуже важкою й важливою справою – пошуком наших бійців, що загинули у війні на Донбасі. На церемонії побувала наша знімальна група.

У Першому Музеї АТО у Дніпрі сьогодні посмертно нагородили молодшого сержанта Геннадія Писаренка.

Геннадій Писаренко спершу їздив в АТО як волонтер – оперативно доставляв воїнам допомогу на фронт. А потім обрав найважчу місію – пошук, ексгумацію та транспортування до місць поховання загиблих захисників. Він 4 роки був водієм групи «Евакуація 200» Збройних Сил України.

На церемонії зібралися родичі, друзі, бойові побратими, усі згадують про Геннадія Писаренка лише теплими словами.

Геннадій Писаренко помер при виконанні службових обов’язків: у листопаді 2021 року він транспортував тіло загиблого бійця на Львівщину. Коли автомобіль зупинився на заправці, у чоловіка стався серцевий напад.

Люди, які виконують гуманітарну місію з пошуку загиблих, перебувають одночасно на передовій, у тилу та максимально близько до смерті. У Музеї АТО в Дніпрі презентували фільм про Геннадія Писаренка. Його пам’ять вшанували хвилиною мовчання.