ІНТЕРПАЙП створює для робітників комфортні побутові умови

Вже п’ятий рік поспіль в компанії діє спеціальна програма. Згідно з нею, на всіх заводах ІНТЕРПАЙП послідовно ремонтують їдальні, оздоровчі пункти, санвузли, дороги, огородження та побутові приміщення. Загальний бюджет програми наразі перевищив 155 мільйонів гривень. Кожного року оновлюються десятки об’єктів. Наразі завершили чималий проєкт – модернізували цілий поверх жіночих побутових приміщень трубонарізного цеху в Дніпрі.

Все починається з дверей. Всі двері та перегородки замінили на нові, сучасні, комфортні. Ремонт зробили капітальний, за останнім словом техніки. Почали з масштабної модернізації опалення, замінили всю систему, встановили сучасні теплоносії.

Великі вікна пропускають вдосталь світла та гарно зберігають тепло.

Свіже повітря у приміщенні цілодобово підтримують новітні вентиляційні системи. Для зміни одягу обладнали спеціальні шафи, розроблені архітектурним бюро з урахуванням потреб жінок, що працюють у великих цехах.

Користуватимуться цими приміщеннями 200 робітниць цеху – сортувальниці, дефектоскопістки, машиністки крану, контролерки ВТК та інші. Аби створити тут умови не просто прийнятними, а максимально комфортними, роботодавець витратив 6 мільйонів гривень.

У побутових приміщеннях повністю замінили сан вузли, обладнали сучасні душові кабіни з бойлером, де постійно є гаряча вода. Встановили фени для сушіння волосся. Кожна жінка після роботи має можливість причепуритися.

Поки робітниці трубонарізного цеху влаштовуються у нових побутових приміщеннях, ІНТЕРПАЙП здійснює ще кілька проєктів – у Дніпрі, Новомосковську та Нікополі. Отже, скоро кардинально оновлені побутові приміщення і їдальні порадують ще кілька сотень робітників брухтопереробного, трубного, колісного та посудного виробництв ІНТЕРПАЙП.