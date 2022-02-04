У Дніпрі прибирають новорічну атрибутику

Святам кінець! У Дніпрі активно прибирають новорічну атрибутику. Демонтажні роботи по всьому місту тривають вже тиждень. Почали з наземних конструкцій в центрі й поступово йдуть іншими локаціями. Утім гірлянди ще деякий час прикрашатимуть вулиці. Більш детально про фінал святкувань у сюжеті Софії Куценко.

Зимові свята у Дніпрі добігли кінця. У місті демонтують новорічні прикраси. На Європейській площі, зокрема, вже третій день розбирають ялинку. А від світлодіодних фігурок тут і взагалі не залишилось ані сліду.

Наземні конструкції почали прибирати ще наприкінці січня. Зараз у місті їх майже немає. Лише на вулиці Короленка стоїть самотній сніговик, а на Фестивальному причалі – світлодіодні тварини у повному складі. Однак і їх обіцяють розібрати найближчим часом. Цьогоріч у Дніпрі на свята встановили понад шістсот наземних декорацій. На жаль, багато з них стали жертвою вандалів. Великий резонанс викликав обмальований ведмідь на Набережній та куля, яка згоріла на Європейській площі.

У сквері Прибережному від свята не залишилось вже і натяку. Ялинку і прикраси тут прибрали ще минулого тижня. Лише на деревах залишили гірлянди. По місту, загалом, ситуація аналогічна. Ілюмінація, кажуть у Міськсвітлі, радуватиме дніпрян до Дня закоханих включно. Загалом навісних об’єктів було більше тисячі. Ідеї деяких декорацій запозичили.

Аби прикрасити Дніпро, з міського бюджету виділили понад шістдесят мільйонів гривень. Наша головна ялинка стала найдорожчою в Україні. І хоч все це дороговартісно, кажуть люди, проте видовищно.

Тепер декорації зберігатимуть у спеціальних умовах складських приміщень. Часу від часу протягом року їх перевірятимуть на справність.