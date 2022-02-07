Поранені на “Південмаші”нацгвардійці поступово одужують

07.02.2022 19:36

Двоє й досі залишаються у реанімації лікарні Мечникова. Це – Ігор Семенченко та Жанна Шарова. Сьогодні їм вперше дозволили поспілкуватись з журналістами. Про події тієї страшної ночі з перших вуст – у наступному сюжеті.

У реанімації лікарні Мечникова і досі залишаються двоє поранених нацгвардійців. Це – Ігор Семенченко та Жанна Шарова. 22-річна дівчина постраждала найбільше – одна з куль роздробила кишківник та хребець. Їй вже провели 2 надскладні операції.

Та лікарям вдалося майже неможливе. Нині Жанна у свідомості й загрози її життю немає. Попереду у дівчини ще два хірургічних втручання. Та найголовніше, кажуть медики, вона зможе ходити.

Поранену військову медики зняли з апарату штучної вентиляції легень. Сьогодні вперше вона поспілкувалась з журналістами. Розповіла – зі стрільцем Артемієм Рябчуком знайома не була. І про будь-які конфлікти нічого не чула.

На шляху до одужання ще один поранений нацгвардієць – Ігор Семенченко. Так само як і Жанна, хлопець добре пам’ятає події тієї ночі. Каже, у той момент була його черга відпочивати. Раптом, крізь сон почув наче постріли

А от 19-річного строковика Дениса вже завтра мають виписати з лікарні Мечникова. Він почувається добре і єдине, чого зараз хоче, це поїхати додому.

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