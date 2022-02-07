Активісти вирішили привернути увагу до “дідівщини” в армії

Привернути увагу до насильства в армії, позастатутних відносин та випадків “дідівщини”. Таку мету мали учасники мітингу, які зібрались в центрі Дніпра поряд з апеляційним судом. Розповідають, поштовхом до цього став випадок з бійцем нацгвардії Артемієм Рябчуком. Наша Олена Городецька поспілкувалася з активістами.

Плакати з фотографіями та історіями бійців, що загинули під час служби при незрозумілих обставинах. Записані розповіді батьків, що втратили в армії синів та й досі шукають правди.

У такий спосіб мітингарі вирішили привернути увагу до “дідівщини” в армії. Участь у зібранні взяли переважно мами синів та студенти.

Поштовхом до публічного виступу стали трагічні події на Південмаші за участі бійця нацгвардії Артемія Рябчука. На мітингу були й члени групи, яку створили у соцмережі для допомоги військовослужбовцю.

Порядок зберігали й під час проведення мітингу. Поліція діалогу не виявила жодних порушень.