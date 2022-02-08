Молоді співаки беруть участь в оперних студіях

Мистецтво опери існує майже шість сторіч і досі лишається популярним. Покоління артистів і прихильників змінюють одне одного, а дні опери відзначають кілька разів на рік. У Дніпрі такому вокалу навчають вАкадемії музики імені Михайла Глінки. Там навіть юні студенти можуть грати вистави. Для цього в закладі існує спеціальна студія. Зараз там репетирують одну з опер Доніцетті. Як це виходить у студентів дивіться далі.

Вони все роблять разом. Один із виконавців допомагає іншому впоратись із незвичним для чоловіка костюмом – жіночою сукнею.

Опера Гаетано Доніцетті “Театральні порядки та безлад, або VIVA LA MAMMA!” була написана два століття тому і йдеться там про театральне життя. Воно з того часу майже не змінилося, розповідає режисер оперної студії закладу Вадим Бабенко.

В опері Доніцетті зіграли майбутні артисти – це студенти різних курсів училища й академії. Критерії відбору – це насамперед голос і артистизм!

Під час репетицій виконавці багато імпровізують і намагаються це запам’ятати. Але до прем’єри ще майже два місяці. Тож певні, що за цей час з’явиться купа нового у виставі.

Конфлікт між мамою Агатою та всім театром завершиться тим, що жінка сама потрапить на сцену і заспіває у виставі. Це не спойлер, адже в цьому випадку важливий не стільки сюжет, а й саме виконання опери.

Спів італійською для виконавців не проблема. В опері 10 сольних партій, міманс, хор й оркестр, який приєднається вже до фінальних репетицій. Режисер Вадим Бабенко запевняє: це буде справжня велика вистава – про театр у театрі.

Веселий твір Гаетано Доніцетті досить яскраво показує, як студенти захоплені мистецтвом опери. І дійсно видно, що їм все подобається.