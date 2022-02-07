Усіх охочих закликають приєднатися до резерву тероборони

В Україні розгортають систему територіальної оборони. 25 бригад об’єднають понад 150 батальйонів. На Дніпропетровщині підрозділи військовослужбовців вже сформовані за штатом мирного часу. Чим вони займатимуться і кого об’єднуватимуть — дивіться.

На фоні тривалої загрози повномасштабної війни, в Україні розгорнули систему територіальної оборони. Це робиться, аби бути готовим до непередбачуваних дій з боку агресора. В країні сформували 25 бригад, відповідно до кількості регіонів, які об’єднають понад 150 батальйонів.

Наразі бригади сформовані за штатом мирного часу, на Дніпропетровщині в тому числі. Завдання військових – командувати, навчати та координувати цивільних мешканців, які укладають договори про службу в резерві. Таким чином, захищатимуть територію, де і проживають. З резервістами кожен батальйон нараховуватиме до 600 осіб.

Приєднатися до резерву тероборони закликають охочих громадян. Для цього потрібно оформити контракт та виконати необхідні вимоги.

На фоні останніх подій, дехто почав цікавитись й проявляти бажання навчитись володіти зброєю. В Україні пересічному громадянину закон дозволяє мати лише мисливську рушницю. Опанувати ази стрільби можна в тирі.

Володимир приїхав до Дніпра з Кременчука на змагання зі спортивної стрільби, професійно цим займається вже два роки. Чоловік захоплюється мисливством і каже — хоч і для нього це хобі, все ж вміти користуватися зброєю – корисна навичка.

Нині на Дніпропетровщині понад 50 тисяч жителів є офіційними власниками зброї. 30 тисяч з них — мають мисливську. Та фахівці кажуть, далеко не всі з них вміють гарно стріляти. Для цього треба, щонайменше, постійно виїжджати на тренування.

Взагалі в Україні ж офіційно власниками зброє є понад мільйон три тисяч громадян, це дані МВС. А от нелегально нею володіють від трьох до п’яти мільйонів жителів. Питання легалізації зброї вже багато років обговорюється, але залишається одним з найбільш суперечливих.

Спеціалісти такої думки, що опанувати навички стрільби — нікому не завадить. Важливо мати досвідченого інструктора та пам’ятати про техніку безпеки.