Представники малого бізнесу вийшли на протест

Під стінами облдержадміністрації протестували представники малого бізнесу. Вони вимагали скасувати обов’язкове використання касових апартів, яке набуло чинності з початку року. Кілька десятків ФОПів скаржились на те, що через цю систему вони просто збанкрутіють. Як пройшов протест — дивіться далі.

Представники малого бізнесу влаштували у Дніпрі акцію, аби закликати владу скасувати обов’язкове використання касових апартів. Нагадаємо, цьогоріч с першого січня підприємці мають саме за їх допомогою вести свій бізнес. Все, аби діяльність ФОПів була абсолютна прозора. Та мітингарі кажуть — вони й зараз працюють у білу, тож навіщо впроваджувати апарати – не розуміють. За їх обслуговування доведеться ще і гроші платити, яких і без того не вистачає.

Серед всього, підприємці не хочуть купувати власним коштом апарат, за який треба викласти декілька тисяч гривень, а ще, кажуть, що його дорого обслуговувати. Бо потрібно і програмістів наймати, і бухгалтерів. Відповідно, платити їм щомісячну зарплатню.

Юрій, власник магазину взуття на ринку, каже – зараз його бізнес і так збитковий, тож найняти ще бухгалтера він не потягне.

Автор цієї реформи – голова комітету фінансової політики Данило Гетьманцев, на обурення ФОПів неодноразово заявляв, що не вбачає у ситуації геть нічого трагічного. Мовляв, підприємці, які розібралися у системі, дискомфорту не відчувають. Послугами бухгалтера користуються, але тільки за потреби. А всі звіти та обороти торгівлі перевели у програми на комп’ютери.

Така позиція мало переконує обурених підприємців. Вочевидь, мітингувальники проти системи РРО збираються продовжити акції протесту.