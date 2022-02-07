У Дніпрі мають вирішити долю готелю “Парус”

Минулого тижня Верховний суд України повернув недобудову у власність місцевої громади. Наразі це остаточно оформлюють юридично і вже незабаром міські депутати розглянуть питання на сесії. Більш детально про резонансну для міста подію – у сюжеті Софії Куценко.

114-метрова будівля у самісінькому центрі – справжня візитівка нашого міста. Недобудований готель “Парус” вже понад 40 років стоїть химерою на набережній Дніпра. А от у 70-х роках минулого століття цей об’єкт був унікальним. На території планували звести торговельні, спортивні та туристичні комплекси. 1975 році амбітні плани архітекторів почали втілювати в життя.

Будівництво було одним з наймасштабніших в СРСР. На проєкт заклали цілих 25 мільйонів рублів. 32-поверховий готель був розрахований на майже 600 номерів. Майже всю інфраструктуру Парусу створили до завершення основних робіт. Але у 1989 році будівництво припинили.

До здачі об’єкта в експлуатацію потрібні були 10 мільйонів та пів року ударних будівельних робіт. Однак у готелю на той час вже змінився балансоутримувач. Відтоді “Парус” переходив із рук в руки. У 2005 хмарочос викупила українська компанія, яка мала добудувати об’єкт. Утім і досі цього не зробила. Навколо готелю точилися судові тяганини. І лише минулого тижня Верховний суд повернув “Парус” у комунальну власність.

Що робити з легендарною недобудовою – остаточно поки не вирішили. Питання мають розглянути на найближчій сесії міськради. Однак варіантів подальшої долі – чимало.

До речі, територія навколо готелю вже кілька років також знаходиться на балансі міста.