Кількість хворих на коронавірус дітей виросла у 4 рази

Минулої доби в Україні виявили понад 34 тисячі підтверджених випадків COVID-19. Кількість хворих на коронавірус постійно зростає. За добу в області захворіли 1960 мешканців. Це майже вдвічі більше, ніж напередодні. Зростає і кількість дітей, що хворіють на COVID-19.

Такої великої хвилі дитячої захворюваності не було від початку пандемії. Ковідне відділення обласної дитячої лікарні переповнене. Кількість хворих дітей виросла у 4 рази.

Як у дорослих, так і в дітей хвороба може носити безсимптомний, середній та важкий характер. Є і надскладні випадки. Вперше лікарі зареєстрували ковідний енцефаліт.

Швидке розповсюдження вірусу серед дітей – це насамперед недотримання антиковідних заходів. Наголошують: дітей потрібно вакцинувати. Хоч щеплення і не є панацеєю, воно допомагає полегшити перебіг недуги.

Медики нагадують, що сезонні інфекції розповсюджуються поряд із Ковідом. Тому можна перехворіти на нього і захворіти на вірусну інфекцію. Запобігти цьому може щеплення проти грипу.

У нашій області зараз хворіють 22,5 тисячі людей. Це 9% від загальної кількості населення. Серед них показник хворих дітей у віці до 17 років збільшився до 5%. Дніпропетровщина перебуває у помаранчовій зоні, але, через швидке зростання кількості хворих, цей статус може змінитись.