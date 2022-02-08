Через різке погіршення ситуації із COVID-19, у Дніпрі перевіряли громадські місця на дотримання карантинних вимог. Рейд провели представники міської ради. У громадському транспорті насамперед звертали увагу на наявність масок у пасажирів і водіїв. У закладах харчування питали про сертифікати вакцинації. Як пройшов рейд та які його результати — далі у сюжеті.

Рейд розпочали з перевірки громадського транспорту. Представники міськради агітували й пасажирів, і водіїв слідкувати за безпекою, а саме – носити маски та користуватись антисептиками.

Водії переконують: також намагаються слідкувати, аби в салоні було чисто, санітайзери – на місцях, а всі пасажири одягали захисні респіратори.

У департаменті транспорту заявили про ще одне важливе правило. Кількість людей у салоні не має перевищувати кількості місць для сидіння. Дозволяється перевозити лише 50% пасажирів від кількості стоячих місць.

Окрім транспорту, перевірили й заклади скупчення людей. У кав’ярні на Європейській площі між представниками міськради та колективом закладу стався невеликий конфлікт — баристи відмовились надати сертифікати про вакцинацію.

Врешті представники міськради взяли цей заклад на контроль. У випадку, якщо керівництво кав’ярні не надасть сертифікати про вакцинацію працівників , отримають штраф до 34 тисяч гривень.

У регулярні рейди також виходять і поліцейські. Наразі спостерігають менше порушників.

Перевірятимуть громадський транспорт, торговельні центри, заклади харчування і надалі. Тож радять дотримуватись звичних карантинних вимог – носити маски, мати санітайзери та сертифікати про вакцинацію. А за недотримання карантинних норм доведеться сплачувати штраф від 250 гривень і до 34 тисяч.