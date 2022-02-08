Усі вакциновані українці віком від 60 років отримають мобільні телефони від держави

08.02.2022 18:14

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу. Окрім смартфона, пенсіонери ще й отримають пільговий тариф. Нововведення запрацює вже навесні.

Теги: , ,

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

11channel_dnipro

11 телеканал, Дніпро

Інші новини

На Дніпропетровщині стався трагічний випадок на водоймі

08.02.2022 18:47

Кількість хворих на коронавірус дітей виросла у 4 рази

08.02.2022 18:39

У Дніпрі перевіряли громадські місця на дотримання карантинних вимог

08.02.2022 18:28

З 1 лютого розпочалася обов’язкова вакцинація від поліомієліту

08.02.2022 18:21

Молоді співаки беруть участь в оперних студіях

08.02.2022 18:01

Поранені на “Південмаші”нацгвардійці поступово одужують

07.02.2022 19:36
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com