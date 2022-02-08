Новини Усі вакциновані українці віком від 60 років отримають мобільні телефони від держави 08.02.2022 18:14 Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу. Окрім смартфона, пенсіонери ще й отримають пільговий тариф. Нововведення запрацює вже навесні. Теги: держава у смартфоні, Дніпро, додаток ДІЯ Продовжити читання Уперед Молоді співаки беруть участь в оперних студіяхНазад З 1 лютого розпочалася обов’язкова вакцинація від поліомієліту Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro 📚 Як підготуватися до надв Підготовка до ЗНО з математ ❄️ Готуємось до Водохреща! Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини На Дніпропетровщині стався трагічний випадок на водоймі 08.02.2022 18:47 Новини Кількість хворих на коронавірус дітей виросла у 4 рази 08.02.2022 18:39 Новини У Дніпрі перевіряли громадські місця на дотримання карантинних вимог 08.02.2022 18:28 Новини З 1 лютого розпочалася обов’язкова вакцинація від поліомієліту 08.02.2022 18:21 Новини Молоді співаки беруть участь в оперних студіях 08.02.2022 18:01 Новини Поранені на “Південмаші”нацгвардійці поступово одужують 07.02.2022 19:36