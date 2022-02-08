В Україні знову фіксують випадки зараження поліомієлітом. Тяжка хвороба повернулась через низькі показники планової імунізації, зазначають лікарі. Наразі майже 30% дітей в країні інфне захищені від вірусу. З 1 лютого розпочалася обов’язкова вакцинація від поліомієліту. Більш детально про щеплення розкаже Софія Куценко.

В Україні зафіксували другий випадок поліомієліту. Хворобу діагностували у дворічного хлопчика із Закарпаття. До цього вірус виявили у півторарічної дівчинки. Обидві дитини не були щепленні. Тож через спалах поліовірусу з першого лютого в Україні стартувала обов’язкова вакцинація.

Маленьку Єсенію за календарним планом від поліомієліту щепили вже двічі. Її мама переконана: краще вчасно вакцинуватися, ніж потім долати наслідки недуги. Перед тим, як зробити доньці обов’язкові щеплення, – пані Анастасія уважно вивчила всю інформацію. Переконана: прості ін’єкції рятують життя.

Не всі батьки свідомо підходять до здоров’я малечі. На Дніпропетровщині понад 3 тисячі невакцинованих від поліомієліту дітей. Усі вони наразі в списках на щеплення. Аби досягти колективного імунітету, вакцинувати необхідно 95% дітей. Зараз в області їх тільки 80%.

Кампанія щеплення відбуватиметься у два етапи. Протягом трьох тижнів першими ін’єкції отримають діти віком від 6 місяців до 6 років. Це та категорія, яка вчасно не отримала необхідну кількість доз. В Україні таких майже 140 тисяч дітей. Оральну вакцину вводитимуть усім дітям віком до 6 років, навіть якщо вони мають усі необхідні щеплення.

Вакцинація – єдина панацея від поліомієліту, кажуть лікарі. Хвороба занадто підступна і не має особливих симптомів. Протікає як звичайна ГРВІ. Її інкубаційний період триває близько місяця. Найстрашніше, що вилікувати поліомієліт неможливо. А наслідки недуги вкрай тяжкі.

Отримати щеплення можна безкоштовно у вашого сімейного лікаря чи в найближчій амбулаторії.поліінфполі