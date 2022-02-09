Дніпряни все частіше знаходять кажанів в оселях

Роблять гнізда в обшивці балкону, ховаються у міжвіконних щілинах та навіть залітають у помешкання! Мешканці Дніпропетровщини все частіше зустрічають кажанів. Взимку ссавці у будь-який спосіб намагаються зігрітися. Мінусові температури для них вкрай небезпечні й часом вбивчі. Рятувальники закликають не викидати кажанів на вулицю, а навпаки рятувати! Радять облаштувати для них безпечне місце перебування. Якщо власноруч впоратися не вдається – прохають викликати надзвичайників.

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