На місці старовинної синагоги з’явилася пам’ятна табличка

На фасаді одного з будинків по вулиці Менахема-Мендла Шнеєрсона сьогодні відкрили пам’ятну табличку. Вона нагадує, що колись тут існувала синагога. За ініціативи єврейської об’єднаної громади України, такі дошки незабаром з’являться ще на кількох будинках. Власне на тих, де історія торкається життя єврейської частини населення Катеринослава-Дніпра.

Старому будинку на вулиці Менахема-Мендл Шнеєрсона, 12 сьогодні приділили особливу увагу. Діти з єврейської школи його знають – щовесни приходять сюди, аби разом із викладачами читати благословіння деревам, що розквітають. Сьогодні тут відкрили пам’ятну табличку на честь самої будівлі.

Синагога “Гар га-Неґев”, що означає “Гора Неґев” існувала в цьому будинку понад сто років тому. Його звели у 1900 році. За часів радянської влади синагога стала житлом для містян. Про перше призначення будинку треба пам’ятати, вирішили в об’єднаній єврейській громаді України, представництво якої знаходиться у Дніпрі.

Подібні таблички вже встановлені на кількох будинках у Дніпрі.

У 2019 році у Дніпрі була видана книга “Синагоги Катеринослава”. Якщо детально ознайомитися з виданням, можна точно встановити місцезнаходження об’єктів, які свого часу були зведені єврейською громадою.

У Дніпрі вже встановили три подібні пам’ятні таблички. Присвячена синагозі “Гар Ґа Неґев” четверта.