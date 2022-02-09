У приватному секторі з’явиться освітлення

09.02.2022 17:57

Монтують освітлення приватного сектору, де його ніколи не було. Нарешті пощастило мешканцям ділянки між житловими масивами Західний та Покровський. Тут встановлять 20 нових опор й проведуть 700 метрів нової повітряної лінії. Повністю закінчити роботи комунальники планують до кінця лютого.

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