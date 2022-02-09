В компанії Інтерпайп вакциновано 80% робітників

500 гривень за бустерну дозу щеплення від COVID-19! Таке рішення сьогодні ухвалили на засіданні Уряду. Відтепер у рамках програми єПідтримка українці, що зробили третє щеплення, зможуть отримати додаткові кошти вже з 14 березня. Зараз Дніпропетровщина займає третє місце в Україні по захворюваності на Ковід 19. Про статистику розповсюдження коронавірусної інфекції – далі у сюжеті.

Дніпропетровщина продовжує залишатися в “помаранчевій зоні” безпеки за статистикою розповсюдження коронавірусу. За добу в області виявили 2111 нових випадків Ковід-19.

В області понад 24 тисячі осіб хворіють на коронавірус, із них більше півтори тисячі у стаціонарі. 90% інфікованих у лікарнях нещеплені. Медики вкотре нагадують, що найефективніший спосіб полегшити перебіг хвороби – це вакцинуватися. Долати інфікування і наслідки самого Ковіду-19 пересічним громадянам усе частіше допомагають роботодавці – вони активно долучаються до процесу колективної вакцинації. Одне з таких підприємств – промислова компанія Інтерпайп.

Легкий перебіг хвороби забезпечує колективний імунітет. В Інтерпайпі його розпочали формувати ще в червні минулого року.

На сьогодні на підприємстві вакциновано 80% робітників, це понад 8 тисяч осіб. На початку лютого розпочали вакцинацію третьою, бустерною дозою. Щеплення охочі отримують у медпунктах заводів. До вакцинування можуть долучитися не тільки працівники компанії, а й члени їхніх родин та представники підрядних організацій. Олексій Машков записався на щеплення одним із перших у колективі.

У цілому в Україні бустерну вакцину отримали вже майже півмільйона українців.